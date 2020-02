10 conseils pour mettre en place le service de gestion des eaux pluviales

La gestion des eaux pluviales urbaines est enfin définie comme une compétence à part entière et ses modalités de transfert sont précisées. La structuration de ce service complexe est un véritable enjeu pour les territoires.

1. Réaliser l’inventaire des ouvrages existants

C’est une évidence mais il faut la rappeler : on ne gère bien que ce que l’on connaît. La première étape est donc la réalisation d’un inventaire des équipements existants, une étape en général assez longue et compliquée. Il faut en effet mobiliser de nombreux services car cela ne concerne pas seulement les tuyaux (réseaux unitaires) mais tous les équipements relevant d’autres compétences comme la voirie ou les espaces verts par exemple (au titre des techniques alternatives). De plus, ces compétences peuvent être exercées à différents niveaux (communes, EPCI et/ou ...