Les indemnités des élus municipaux : combien, comment ?

Publié le 02/03/2020 • Par Alexandre Léchenet • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

AdobeStock

Les indemnités des maires, adjoints et de certains conseillers municipaux représentent 1,2 milliard d'euros en moyenne par an et sont souvent fantasmées. A la veille des élections, La Gazette des communes vous explique comment ça marche. (1/3)