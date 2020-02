Menus travaux à l’école, des équipes mobiles interviennent

Patrimoine bâti

La mairie de Marseille (Bouches-du-Rhône) a mis en place cinq camionnettes qui sillonnent la ville pour assurer des petites réparations dans les établissements scolaires.

Chiffres-clés La ville compte 470 écoles, soit 879 bâtiments répartis sur 276 sites. La régie municipale y traite environ 7 000 interventions par an, selon la mairie.

[Marseille (Bouches-du-Rhône) 862 200 hab.] Un pansement sur une plaie ouverte. La mairie de Marseille a instauré, depuis la fin de l’année, un nouveau dispositif pour faciliter la réalisation de petits travaux dans ses 470 écoles. Des fissures aux classes sans chauffage, en passant par l’isolation et les robinets qui fuient, la liste des négligences, défauts et autres désordres constatés dans les écoles marseillaises est longue.

Cela fait maintenant plusieurs années – et après de nombreux audits – que ces problèmes sont dénoncés et que la municipalité se débat pour montrer qu’elle accorde une attention suffisante à l’accueil de ses petits écoliers. En vain. En août, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille, Bernard Beigner, estimait que le quart des écoles de la ville nécessitait des travaux. Retoqué par les juridictions administratives en janvier, le partenariat public-privé à un milliard d’euros que la mairie avait initié pour régler le sort d’une trentaine des écoles posant les plus gros problèmes ne verra pas le jour. En attendant les résultats des élections municipales, les écoles se consolent donc avec la mise à disposition de cinq équipes mobiles d’intervention, chargées de gérer les urgences de bricolage dans les établissements.

Précision, réactivité

Les directeurs d’établissement sollicitent ces agents recrutés pour leurs compétences en petites réparations, par le biais d’un formulaire en ligne. Les équipes sillonnent leur secteur au volant de camionnettes équipées et interviennent ainsi, au fil de l’eau. « Ce dispositif doit permettre de régler dans l’heure toutes les petites interventions nécessaires au bon fonctionnement des écoles, explique le directeur général des services, Jean-Claude Gondard. La saisie par formulaire internet permet plus de précision, de réactivité et, si ce n’est pas dans ses cordes, l’agent renvoie vers la régie qui prend le relais. » Les équipes mobiles pallient l’urgence et permettent de focaliser les interventions de spécialistes sur les problèmes de fond : inutile de déplacer un serrurier pour changer une poignée de porte, par exemple.

