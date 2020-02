Les bouchées doubles en faveur de la biodiversité

Trophées « Fier(e) de ma commune »

Publié le 28/02/2020 • Par Séverine Cattiaux • dans : France, Innovations et Territoires

Chaudière bois, zéro phyto, repas bios… la commune agit tous azimuts pour protéger la biodiversité. Cette démarche a été récompensée par les trophées « Fier(e) de ma commune » dans la catégorie « nature et environnement », décernés par « La Gazette » avec l’Association des maires de France et France Info.

A Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, pas moins de 45 projets et actions ont été lancés, courant 2019, en lien avec le thème de la biodiversité. La plupart d’entre eux sont désormais opérationnels. La commune ne partait pas d’une page blanche. Nombre d’actions s’inscrivent dans la continuité d’une politique prenant en compte, de longue date, l’environnement. « Il y a dix ans, on pensait déjà à limiter le bitume dans l’aménagement des parkings, illustre Michel Veyron, adjoint au maire. Il y a cinq ans, l’arrêté sur le zéro phyto était pris. Et nous avons baissé il y a plusieurs années l’intensité de l’éclairage des rues. »

Avec son objectif « biodiversité toute », Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs étend sa pratique du zéro phyto aux allées du cimetière. Accompagnée d’un bureau d’études, la commune ...