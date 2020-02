Le reclassement des agents testé dans une approche globale

Management

Publié le 28/02/2020 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : France, Innovations et Territoires, Toute l'actu RH

Assurer le suivi personnalisé des agents et repenser l’organisation des tâches au sein des services pour dégager de nouvelles fiches de poste. Succès à la clé.

Inenvisageable, en période de contrainte budgétaire, de recourir au surnombre pour favoriser les reclassements. Et sans cette possibilité, difficile de lever les réticences des services à l’accueil d’agents parfois peu qualifiés ou porteurs de handicap. Face à ce constat et à l’échec des reclassements qui en découlait, la ville de Toulon expérimente depuis 2016 une nouvelle démarche d’accompagnement des employés déclarés inaptes à leur poste. Cela a valu à la ville d’être lauréate de la catégorie « santé au travail et démarche participative » des Prix santé et mieux-être au travail de la fonction publique territoriale 2019.

Le processus s’articule en trois phases. « La première consiste en un entretien d’accueil au cours duquel j’explique la procédure et le cadre statutaire dans lequel ...

