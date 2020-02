Cirque sans animaux : La ville de Paris finance la transition

Spectacle vivant

Début février, la Ville de Paris a franchi un nouveau cap vers son objectif de ne plus accueillir de cirques mettant en scène des animaux sauvages : une convention a été signée pour accompagner financièrement un des cirques ayant décidé de renoncer à ses animaux.

C’est un débat récurrent dans l’actualité du droit animalier : interdire la présence d’animaux sauvages dans les cirques. De nombreuses communes prennent position, illégalement, avec des arrêtés et délibérations interdisant l’installation de cirques avec animaux sauvages sur leur territoire.

La ville de Paris, en novembre dernier, a mis en place une approche différente : elle a pris une délibération pour ne plus leur accorder d’autorisation d’occupation du domaine public. Allant encore plus loin dans sa démarche, elle a signé en février une convention pour accompagner financièrement la transition du cirque Pinder-Jean Richard amené à ne plus prévoir de numéros avec des animaux sauvages.

Paris s’engage sur le long terme

Jacques Boutault, maire (EELV) du 2e arrondissement de Paris, expliquait déjà dans un article de « La Gazette » la mise en place en février 2017 d’une mission de réflexion sur la condition animale en ville. Perrine Boiton, l’attachée de presse à la direction de l’information et de la communication de la Ville, précise que cette mission a permis la discussion, pendant plus d’un an, avec beaucoup d’acteurs, dont les circassiens.

Ces échanges se sont concrétisés et dans le cadre de cette stratégie « Animaux en ville », la ville a pris une délibération en novembre 2019 afin de ne plus accorder d’autorisation d’occupation du domaine public aux cirques ayant des animaux sauvages. Pour l’instant, cet acte n’a pas été retoqué par le juge.

De même, début février, une convention a été signée entre la ville et le Cirque Pinder-Jean Richard. L’objectif, accompagner financièrement la transition du cirque vers des spectacles sans animaux sous trois ans maximum. Les deux parties à la convention s’engagent sur plusieurs points.

Côté cirque, plus aucun numéro se déroulant à Paris ne devra présenter d’animaux sauvages dans ses numéros, et « les animaux sauvages seront mis à la retraite, cédés à titre gracieux à une structure type « refuge animalier » ou « sanctuaire zoologique ».

Côté municipalité, sur trois ans, le cirque recevra une aide annuelle de 20 000 euros à l’investissement, pour l’achat de nouveaux matériels (costumes, décors …), et une subvention, annuelle aussi et du même montant, pour financer les mesures de reconversion. La ville s’est également engagée à :

mettre en place une campagne de communication à partir de 2020 promouvant la transition engagée par le cirque ;

proposer aux agents de la ville des places à un tarif préférentiel pour le spectacle présenté, quand il ne présentera plus d’animaux sauvages.

Marquer un grand coup

Perrine Boiton précise que cette convention a été pensée car la ville est consciente que « la perte des spectacles avec animaux sauvages est aussi une perte de ressources » : c’est pourquoi il était nécessaire de prévoir une « transition et non une interdiction immédiate, en prenant en compte ces enjeux ». L’objectif était également de « retourner vers un cirque traditionnel : les premiers cirques n’avaient pas d’animaux, cette convention permet donc de redécouvrir les autres métiers circassiens ».

Quand on l’interroge sur la pertinence de ces conventions pour d’autres communes, Pénélope Komitès, adjointe à la Maire de Paris, en charge de ce sujet, voudrait surtout que l’Etat s’empare enfin de ce sujet et prenne une décision. « On l’a fait car nous sommes la capitale de la France et nous devions donc donner l’exemple. Mais je ne pense pas que toutes les communes devraient le faire. Ce type d’action relève de l’Etat, nous souhaitons l’interpeller. La ministre Elisabeth Borne, à laquelle j’ai écrit en ce sens, n’a pas encore répondu ».