En échange d’aménagements, cinq jours de travail en plus en Meurthe-et-Moselle

Organisation

Publié le 25/02/2020 • Par Emmanuel Franck • dans : France, Toute l'actu RH

Le conseil départemental a augmenté le temps de travail de ses agents. En contrepartie, une organisation à la carte et une prise en compte de la pénibilité.

Vers les 1 607 heures ! Depuis fin 2018, la plupart des 3 000 agents du conseil départemental (CD) de Meurthe-et-Moselle travaillent cinq jours de plus par an : 1 591 heures contre 1 540 heures auparavant, par soustraction de cinq jours de congé. Pour parvenir à ce résultat, sans hausse des salaires des agents, l’administration a négocié un pack global incluant du télétravail, plusieurs choix d’emploi du temps, la pénibilité, les horaires d’ouverture au public. « C’était moins brutal et cela rejoint notre préoccupation d’améliorer la qualité du service public », explique Michèle Pilot, vice-présidente du CD déléguée aux ressources humaines. Elle rappelle en outre que le régime indemnitaire des agents avait déjà été amélioré en 2016.

Point d’équilibre atteint

Les négociations se sont tenues ...

