Le rapprochement du conjoint, enjeu stratégique de l’attractivité

Publié le 26/02/2020 • Par Louis Gohin • dans : France, Innovations et Territoires, Régions

Malgré les efforts des collectivités pour soutenir le tissu économique, dans plusieurs régions, les entreprises peinent à recruter faute de main-d’œuvre qualifiée. Les services de développement économique et d’attractivité jouent un rôle primordial dans le partage des CV et offres d’emploi émanant des acteurs du territoire. Mettre en place une collaboration efficace entre collectivités permet de rendre plus rapide l’intégration professionnelle des deux conjoints nouveaux arrivants.

Chiffres-clés Avantage : en collaborant entre elles et en anticipant les besoins des nouveaux arrivants, les collectivités favorisent le dynamisme économique et le taux d’emploi. Inconvénient : le niveau d’implication des collectivités est inégal d’une localité à l’autre.

Pour convaincre un Parisien ou une Parisienne de s’installer en province pour de bon, mieux vaut aider son ou sa conjoint(e) à trouver du travail. Le département peut s’avérer le meilleur échelon possible pour dynamiser les politiques d’attractivité en dépassant celui de l’intercommunalité et, qui plus est, sans faire de distinction entre grandes ou petites villes. La démarche menée depuis 2016 par le Lot en est la preuve.

Ce conseil départemental a initié un réseau d’accueil nommé « Oh my Lot ! » en associant les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les chambres consulaires, entre autres acteurs de sa circonscription (en choisissant un anglicisme pour être sûr que les non-Lotois prononcent correctement le nom du département).

Un seul interlocuteur

Pour permettre aux deux conjoints de trouver rapidement du travail, il n’y a pas de secret : les acteurs publics doivent maîtriser (et partager) l’information sur les besoins du territoire et apporter une réponse rapide et sur mesure aux demandeurs d’emploi et créateurs ou repreneurs d’activité. Lorsqu’un CV semble correspondre aux besoins d’un EPCI, le département le lui transmet avec une ...

