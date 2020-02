Transition énergétique : des collectivités bien engagées mais des moyens insuffisants

Etude « La Gazette »

Une étude de « La Gazette » souligne l’intérêt des collectivités pour la transition énergétique. Peut-être un peu optimistes, élus locaux et agents territoriaux ont néanmoins conscience du rôle primordial qui est le leur. Mais pour accélérer, ils demandent des financements adaptés à cet enjeu, dont ils sont convaincus qu’il est facteur d’innovation technologique.

Chiffres-clés Méthodologie : enquête en ligne réalisée par Infopro digital études pour "La Gazette" du 4 décembre 2019 au 8 janvier 2020 auprès de 350 représentants de collectivités (20% d’élus et 80% d’agents).

13 % des collectivités estiment avoir suffisamment de données énergétiques et être en mesure de les manipuler pour faire les meilleurs choix. La grande majorité d’entre elles concède volontiers que le sujet reste flou et que ces données n’ont pas aujourd’hui d’impacts sur leurs prises de décision.

L’idée a fait son chemin. Si la transition énergétique a longtemps été considérée comme un sujet annexe, elle est désormais définie comme une tendance de fond par 91 % des élus et agents interrogés par Infopro digital études. Mieux, trois quarts des collectivités affirment avoir amorcé une démarche, soit par le biais de documents de planification (39 %), soit à travers des actions ponctuelles (36 %).

Reste à transformer l’essai. Côté résultats, une petite moitié des collectivités a conscience d’être en retard (voir le graphique n°1), ce qui signifie, a contrario, que la majorité des agents et élus a le sentiment d’être en avance ou « à niveau »… Des chiffres qui trahissent peut-être un excès d’optimisme dans la mesure où les rapports s’empilent, avec chaque fois les mêmes conclusions. La crise climatique ne cesse de s’amplifier. Et la France peine à atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés en matière de travaux de rénovation ou de développement des énergies renouvelables. Difficile dès lors de considérer que la moitié des territoires en fait assez.

La rénovation d’abord

Une analyse détaillée des réponses confirme cet excès d’optimisme. Logiquement, ceux qui ne déploient aucune action se disent plus en retard que les autres. Mais seules 43 % des collectivités menant des actions ponctuelles ont compris qu’elles devaient aussi en faire beaucoup plus. Les élus et agents semblent plus regardants quand il s’agit d’évaluer le niveau d’engagement des entreprises : il n’est considéré suffisant que par un quart des répondants (voir le graphique n°2). Le verre ...