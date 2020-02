Des solutions fondées sur la nature pour lutter contre les inondations

L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) vient de publier un rapport qui démontre l'efficacité des Solutions fondées sur la Nature (SFN) pour réduire les risques naturels liés à l’eau … Qu’est-ce qu’une SFN ? Comment l'identifier ? Quels sont les différentes SFN pour réduire les risques liés à l'eau illustrées par des exemples reproductibles … Décryptage.

Risques naturels et technologiques

Pendant des décennies, l’aménagement et l’équipement du territoire s’est développé en faisant appel exclusivement aux techniques du génie civil. Sans remettre en cause leur intérêt dans certains contextes, elles ont montré leurs limites et même leurs inconvénients. Au-delà de l’appauvrissement écologique du milieu, elles peuvent accentuer les risques : c’est le cas de digues qui accélèrent l’écoulement, ce qui peut favoriser une inondation en aval.

Face à ce constat, un mouvement de fond est apparu récemment (avec un concept créé en 2009), celui d’avoir recours aux « Solutions fondées sur ...