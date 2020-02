Etes-vous pour la reconnaissance faciale en matière de vidéosurveillance ?

Baromètre des territoriaux

Publié le 24/02/2020 • Par Mathilde Elie • dans : Actu prévention sécurité, France

Parce que votre opinion nous intéresse, La Gazette a constitué un panel de fonctionnaires territoriaux que nous interrogeons sur l'actualité des politiques publiques et du statut de la fonction publique. Cette semaine : êtes-vous pour la reconnaissance faciale en matière de vidéosurveillance ?

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Depuis plusieurs mois, la reconnaissance faciale s’invite dans diverses sphères du débat public : pour accéder à des services publics, via Alicem – solution d’identité numérique sécurisée mise au point par le ministère de l’Intérieur –, ou pour surveiller l’espace public lors des prochains Jeux olympiques. Des collectivités ont même déjà mené des expérimentations, comme Nice pour le carnaval, ou la région Paca avec l’installation de portiques utilisant cette technologie à l’entrée de deux lycées. Face à la demande d’acteurs publics et privés qui espèrent qu’une loi permettra bientôt de généraliser le recours à ce dispositif, le gouvernement a annoncé une phase d’expérimentation. La Cnil invite, elle, à un débat public. Selon notre sondage, 64 % des répondants déclarent être contre l’utilisation de ce dispositif, et 32 % pour.

Références Etude réalisée par Infopro Digital études auprès d’un échantillon représentatif de notre lectorat, composé de 1 651 agents de la FPT, sur internet du 21 janvier au 2 février 2020 (652 répondants).

Cet article est en relation avec les dossiers