Téléchargez le rapport Thiriez sur la réforme de la haute fonction publique

Publié le 18/02/2020 • Par Emeline Le Naour • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Très attendu, le rapport de la mission Thiriez a été remis le 18 février au Premier ministre. Parmi les 42 propositions, il préconise notamment de supprimer l'ENA au profit d'une "Ecole d'administration publique" et la création d'un tronc commun de formation initiale d'une durée de six mois entre les 7 grandes écoles de service public, dont l'INET. La Gazette met en ligne le document.

Attendue depuis novembre, la synthèse de la mission menée par Frédéric Thiriez, vient officiellement d’être rendue publique par Matignon. Intitulé « Pour une haute fonction plus agile, plus attractive et plus représentative », le rapport de l’ancien membre du Conseil d’Etat, chargé par Emmanuel Macron de proposer des pistes de réflexion en vue de la réforme de l’Ecole nationale de l’administration (ENA), contient 42 propositions bien loin du grand chamboulement annoncé.

Mesure phare avancée : le remplacement de l’ENA par une « école d’administration publique » dans une optique de décloisonnement des formations des fonctionnaires. Par ailleurs, le rapport entérine la création d’un tronc commun à toutes les écoles, dont l’Inet, d’une durée de six mois et comprenant trois semaines de préparation militaire supérieure, trois semaines consacrées à l’encadrement des jeunes du service national universel et 4 mois de stage opérationnel.

Analyse et réactions à suivre…