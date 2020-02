Un engagement fort pour la valorisation des sédiments

Environnement

Publié le 28/02/2020 • Par Alexandra Delmolino • dans : Innovations et Territoires, Régions

Dans le cadre d’une démarche initiée par la région, la métropole européenne de Lille a testé deux filières de traitement des déchets.

Chiffres-clés Budget : 2 M€ HT.

[Métropole européenne de Lille, Nord, 90 communes, 1,14 million d’hab.] Compétente sur l’assainissement, le pluvial, les voies d’eau et la Gemapi , la MEL est chargée d’un gisement de sédiments conséquent. Classés majoritairement non inertes et non dangereux, ces déchets sont aujourd’hui évacués vers des installations dédiées. Mais la forte augmentation des coûts de stockage a incité l’interco à étudier de près leur valorisation. En tant qu’aménageur du territoire, elle pourrait disposer, par ce biais, de matériaux alternatifs aux ressources naturelles. « Entre la résorption des pollutions historiques des canaux et l’exercice de nos compétences, nous sommes clairement dans une logique d’opportunité », juge Sébastien Leprêtre, vice-président de la MEL, chargé de l’assainissement et de la Gemapi.

Assainissement et voirie

Dès 2013, la métropole a donc rejoint les partenaires de la démarche régionale Sédimatériaux (lire ci-dessous). Avec l’Institut Mines-Télécom de Lille Douai et le bureau d’étude Néo-Eco, elle a monté deux filières de valorisation en travaux publics (assainissement et voirie) au sein du projet « Sédimel ». Un coulis autocompactant intégrant jusqu’à 20 % de sédiments à la place des granulats a été élaboré et testé en juin 2019 à Bondues, sur un chantier