La Bretagne expérimente depuis un an la future loi 3D

Publié le 17/02/2020 • Par Stéphanie Stoll • dans : Régions

Bretagne

Le bilan d’un an de contrat d’action publique en Bretagne a été l’occasion pour la préfète Michèle Kirry de célébrer la « capacité de la Bretagne à faire des pas de côté dans l’action publique ». Au diapason, le président du conseil régional Loïg Chesnais-Girard souhaite aller « plus vite et plus loin ».

