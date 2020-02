Panzani, un acteur engagé

Publié le 18/02/2020 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Face aux nombreux enjeux sociaux et environnementaux, Panzani, pleinement conscient de son rôle en tant qu’acteur majeur du marché de la restauration, s’est engagé dans une démarche responsable au service de la qualité auprès des producteurs, des restaurateurs et de leurs convives.

Panzani s’engage à travers la filière « Blé responsable français»

Dans le cadre de son engagement dans la filière « Blé responsable français », Panzani prend soin de sélectionner un blé dur de qualité supérieure, contenant naturellement un taux de protéine élevé.

L’engagement dans la filière repose sur trois projets majeurs : un approvisionnement 100% blé dur français d’ici 2025 (hors aléas climatiques), une valorisation du travail des agriculteurs et des coopératives dans le but de leur assurer des débouchés pérennes, et un objectif zéro résidu de pesticides d’ici 2025 (soit moins de 0,01mg/kg).

« En s’engageant dans la filière auprès des coopératives, Panzani valorise le travail des agriculteurs tout en assurant toujours un niveau de qualité optimal pour répondre aux besoins des chefs et plaisir des convives », précise Amélie Demenge, directrice de la BU Food Service chez Panzani.

Limiter l’impact sur l’environnement

« Afin de limiter notre impact environnemental, Panzani privilégie les circuits courts entre les zones de culture, les semouleries et les usines de fabrication », commente Jean-François Mas, directeur Filière Blé Dur chez Panzani Groupe.

Le groupe ne s’arrête pas là et lutte contre le gaspillage alimentaire en privilégiant la redistribution de ses invendus à ses partenaires soldeurs et associations caritatives.

Animer au quotidien une démarche de qualité exigeante

Désireux d’apporter des réponses aux préoccupations nutritionnelles des français, le groupe Panzani fait de la qualité sa priorité afin de fournir des aliments sains et nutritifs. L’intégration du Nutriscore à partir de 2020 permettra de répondre au désir de « mieux manger », tout en assurant une transparence complète sur la qualité des produits.

« Nous respectons un cahier des charges strict avec plus de 1900 analyses sur nos matières premières et produits finis. La sécurité alimentaire étant notre priorité, nous avons mis en place un système de contrôles, nous permettant de maitriser avec fiabilité la traçabilité en un temps réduit des compositions » explique Éléonore Magne, ingénieur Qualité Pâtes chez Panzani Groupe.

Le souhait du groupe Panzani est d’assurer le bien-être et la satisfaction de ses clients en contribuant à une alimentation plus saine et équilibrée.

Un engagement déjà récompensé

Récompensé par une médaille d’argent EcoVadis en 2019, Panzani s’inscrit dans le top 30% des meilleures entreprises en termes de RSE. Gage de reconnaissance et garantie d’excellence, la plateforme Ecovadis propose des évaluations environnementales, sociales et éthiques. Un classement fiable et reconnu est ainsi établi chaque année.

Élu Lauréat du prix Défis RSE 2019 pour l’environnement, Panzani est primé pour ses actions sur les filières agricoles. Sa démarche sur la filière « Blé responsable français » a notamment été saluée par le jury, ainsi que sa volonté de s’engager au quotidien dans une démarche RSE.

Une démarche qualité et anti-gaspillage

Panzani est engagé dans une démarche RSE afin de contribuer à l’épanouissement de l’agriculture et de la restauration française. Le groupe garantit une démarche qualité exigeante du champ à l’assiette permettant d’offrir des produits sains et de grande qualité. Enfin, il tente également de limiter son impact environnemental en privilégiant des circuits courts et en développant des actions pour lutter contre le gaspillage.

