La nature s’invite enfin dans les politiques publiques

Publié le 18/02/2020 • Par Hélène Huteau • dans : France

atelier de paysages Bruel-Delmar

Face au déclin continu des espèces, et à la dégradation des espaces naturels et agricoles, les collectivités doivent faire plus que protéger, en détruisant moins dans toutes leurs activités et, si possible, en favorisant la régénération des écosystèmes. Alors que jusqu’ici la biodiversité était considérée comme une charge ou une contrainte réglementaire, elle apparaît désormais comme une solution et un facteur d’attractivité. Premier volet de notre dossier consacré à la biodiversité.

