Le plan « climat », cheval de Troie pour agir sur la biodiversité

Biodiversité

Publié le 20/02/2020 • Par Hélène Huteau • dans : actus experts technique, France

La biodiversité n’est pas encore aussi reconnue que le climat dans les politiques locales, mais le rôle de la nature dans l’atténuation du changement climatique lui donne un atout. Troisième volet de notre dossier consacré à la biodiversité.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Chiffres-clés • Un tiers de l’atténuation climatique nécessaire d’ici à 2030 peut être obtenu en investissant dans les solutions fondées sur la nature, tout en protégeant la biodiversité.

• 15 % des réserves de carbone terrestre sont situées dans les aires naturelles protégées.

• 50 % des émissions de CO2 sont absorbées chaque année par les milieux naturels.

(Source : UICN).

C’est par les politiques « climat » que les enjeux de biodiversité pourraient être plus rapidement intégrés, grâce aux vertus des milieux naturels et agricoles pour capter le gaz carbonique et atténuer les changements climatiques. Les villes ont pris conscience de la place que doit prendre le végétal pour diminuer l’effet « îlot de chaleur » urbain.

La métropole de Lyon (59 communes, 1,38 million d’hab.) prévoit de planter 300 000 arbres d’ici à 2030. L’eurométropole de Strasbourg (33 communes, 491 400 hab.) a fait cartographier chaque haie et arbre par satellite. Douai impose un cahier des charges aux concessionnaires sur le respect des racines. Les chartes de l’arbre deviennent courantes en ville. Encore faut-il « que toute la chaîne suive », précise Sandrine Larramendy, chargée d’études ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Techni.Cités E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne