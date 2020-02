Ces territoires innovants dans la collecte sélective

Quinze nouveaux lauréats ont été désignés pour la 2e phase de l’appel à manifestation d’intérêt « collectes innovantes ». Citéo cherche à dynamiser et renouveler le geste de tri avec un budget de 6 millions d’euros.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Comment tendre vers 100% de plastiques recyclés en 2025 alors qu’aujourd’hui moins de la moitié des Français trie systématiquement ses emballages ? Nouvelles technologies, art urbain, actions solidaires… Tous les leviers et incitations sont sollicités dans la quinzaine de projets pilotes sélectionnés pour la 2e phase de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) de Citéo, révélés le 7 février.

Il s’agissait de trouver de nouveaux modes et de nouveaux lieux de collecte sélective ou encore de donner aux non trieurs de nouvelles bonnes raisons de s’y mettre… Soutenus par le ministère de la Transition écologique et l’Ademe, les quinze nouveaux lauréats s’ajoutent aux quatorze de la première phase, en juillet dernier. L’organisme redistributeur n’a alloué pour l’instant que 2,4 millions ...