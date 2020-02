Accueil

Actualité

Actualité A la une

A la une Politiques culturelles : les trois priorités d’Aurore Bergé

Politiques culturelles : les trois priorités d’Aurore Bergé

Publié le 17/02/2020 • Par Hélène Girard • dans : A la une, Actualité Culture, France

© treenabeena

La députée (LREM) des Yvelines, Aurore Bergé, a remis au Premier ministre, ce 17 février, un rapport sur « l’émancipation et l’inclusion par les arts et la culture ». Elle y fait 60 propositions, de tous ordres, et définit trois priorités pour l’action du ministère de la Culture.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Bibliothèques

Handicap

Politiques culturelles

Spectacle vivant