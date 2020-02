Pénibilité, fin de carrières, transition… Edouard Philippe se fait (un peu) plus précis

Réforme des retraites

Le Premier ministre a annoncé, le 13 février, l'extension de la retraite progressive à 60 ans, la généralisation du compte épargne-temps et la sanctuarisation des droits des agents nés avant 1975, lors de sa rencontre avec les partenaires sociaux. Des décisions loin de contenter les syndicats qui regrettent que la valeur du point ou encore les critères de pénibilité ne soient pas clarifiés.

Le flou se dissipe peu à peu concernant la transition du système actuel vers le système universel pour les fonctionnaires. Edouard Philippe a clarifié les intentions du gouvernement sur cette question en annonçant également des arbitrages concernant la pénibilité et l’aménagement des fins de carrières, à l’occasion d’une réunion avec les partenaires sociaux le jeudi 13 février.

Une concertation qu’Edouard Philippe a qualifié de « sérieuse et constructive »dans un courrier adressé aux participants, ajoutant qu’il souhaitait voir continuer « cet esprit de compromis » lors des prochains rendez-vous. Les décisions annoncées par Edouard Philippe seront traduites en amendements au projet de réforme des retraites et débattus en séance publique à partir du lundi 17 février à l’Assemblée nationale (voir le document référence).

Transition

On connait désormais le mode de calcul qui sera appliqué aux agents nés entre 1975 et 2004 afin de basculer vers le système universel à points, qui rentrera en vigueur dès 2025. Ce scénario dit à « l’Italienne » choisi par le gouvernement, consiste à prendre en compte les années travaillées sous l’actuel système et donc l’indice des six « vrais » derniers mois de fin de carrière, auxquels l’on ajoute les droits acquis dans le nouveau système. Un choix jugé plutôt satisfaisant par les organisations syndicales et qui présente l’avantage de moins pénaliser les bas salaires face aux pistes précédemment évoquées dans le rapport Delevoye de juillet 2019.

Un système qui demandera une logistique bien huilée et une organisation conséquente. « Cela va demander une surcharge de fonctionnement des caisses de retraites car il va falloir maintenir une double comptabilité jusqu’en 2062″, date à laquelle les Français nés en 2004 entreront pleinement dans le système universel », précise Frédéric Sève, secrétaire national CFDT, présent lors de la réunion. Par ailleurs, la « sanctuarisation » des droits à la retraites acquis par les fonctionnaires nés avant 1975 a été réaffirmé par le Premier ministre.

« Ce n’est pas la panacée et les fonctionnaires vont tout de même y perdre », commente Michel Beaugas, secrétaire confédéral Force Ouvrière en charge de l’emploi et des retraites, également présent lors de la rencontre et qui regrette que le gouvernement ne se soit pas prononcé sur le taux de conversion du futur point. « Nous ne nous attendions pas à de grandes annonces et aucune piste sur le financement n’a été annoncée », ajoute le syndicaliste qui attendait également des avancées sur la question de l’emploi des seniors, « à peine abordée ».

Pénibilité

S’agissant des départs anticipés à 57 ans des agents de catégorie active, le gouvernement a annoncé « la reprise à 100% des droits acquis jusqu’en 2025 », concernant les fonctionnaires ayant occupé durant au moins 17 ans un emploi actif. Pour les autres, une proratisation sera effectuée en fonction des années passées sous le système universel.

Concernant les critères de pénibilités, aucun accord n’a été trouvé à propos de la réintégration des quatre critères supprimés en 2017 (exposition aux risques chimiques, vibration mécanique, posture pénible et port de charge lourde), question pourtant majeure alors que la catégorie active, en voie de disparition, et dont la pénibilité sera désormais gérée comme dans le secteur privé au travers du compte professionnel de prévention (C2P).

Retraite progressive

Le gouvernement a également annoncé l’ouverture de la retraite progressive à 60 ans dès 2022 ainsi que le déplafonnement du compte épargne-temps, permettant profiter d’un temps partiel pour les fonctionnaires souhaitant un départ progressif à la retraite.

« Nous aurions préféré que le CET puisse également être utilisé au cours de la carrière du fonctionnaire et non pas uniquement à la fin de celle-ci », regrette Frédéric Sève. Une disposition qui est par ailleurs soumise à de futurs accords de branches et donc versant par versant.

Minimum de pension

Le gouvernement a enfin annoncé la revalorisation du minimum retraite passant de 1 000 à 1 140 euros à compter de 2025.

