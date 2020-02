Agriculteurs et élus : « Il faut mettre en place un bon dialogue en amont des PLU »

Salon de l'agriculture

Publié le 20/02/2020 • Par Louis Gohin • dans : France

Sébastien Windsor a repris en janvier la présidence de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA). Un mois avant les municipales, à l’occasion du salon de l’Agriculture, il propose de mettre l’expertise du réseau à la disposition des élus pour co-construire les projets territoriaux.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Quelles sont vos perspectives pour les chambres d’agriculture ?

Nous continuerons le même projet qui a été initié sous mon prédécesseur : accompagner les agriculteurs face aux transitions économique, sociétale et environnementale, créer de la valeur dans les territoires et restaurer le dialogue entre la société et l’agriculture. Pour ces trois objectifs, les politiques locales restent un échelon incontournable.

Que souhaitez-vous mettre en place avec les élus pendant le prochain mandat municipal ?

Après les élections, nous irons rencontrer toutes les intercommunalités de France, nous nous donnons deux ou trois années pour ce faire. Les EPCI n’ont pas toujours un projet abouti pour l’agriculture, et les politiques publiques dans ce domaine ne sont pas toujours co-construites avec la ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne