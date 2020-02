Territoires d’industrie : « 400 projets sont en cours de déploiement »

Développement économique

Publié le 14/02/2020 • Par Louis Gohin • dans : France

Ancien directeur général adjoint de Régions de France, plus récemment sous-directeur du Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) et adjoint au délégué aux Territoires d’industrie, Guillaume Basset reprend cette année la direction du programme. Son objectif pour 2020 : que 60% des projets remontés par les « territoires » entrent dans leur phase de mise en œuvre.

Un an après le lancement de l’initiative « Territoires d’industrie », quels projets ont vu le jour dans les intercommunalités concernées ?

L’année 2019 a été celle de l’installation de la démarche et de la co-construction de projets entre élus et industriels. Sur les 146 territoires d’industrie, 130 ont finalisé ou finalisent leurs plans d’action de reconquête industrielle. 100 d’entre eux ont validé leur plan d’action avec les conseils régionaux, qui sont les pilotes de la démarche. Cela a permis de faire émerger 1200 projets et nous serons à 1500 projets dans quelques semaines.

C’est le fruit d’un travail collectif mené par les industriels, l’État, les régions, les intercommunalités. Le tiers des projets est en cours de déploiement, c’est-à-dire qu’une réponse a été apportée par les ...

