L’Observatoire de l’éthique publique formule des recommandations pour les élus locaux

Déontologie

Publié le 14/02/2020 • Par Alexandre Léchenet • dans : Actu juridique, France

A quelques semaines des élections municipales, l'Observatoire créé par l'ancien député de l'Aisne René Dosière a publié 18 recommandations pour «rendre plus éthique la vie politique locale».

L’Observatoire de l’éthique publique publie une vingtaine de propositions qui visent à «renforcer la transparence de l’usage local de l’argent public» et à «protéger les élus de toute suspicion malsaine». Une transparence qui, selon les auteurs de la note – dont Laurianne Rossi, députée LREM et questeur de l’Assemblée nationale – pourrait à la fois améliorer la confiance des citoyens mais aussi «enrayer la crise de vocation».

Indemnité des élus, avantages en nature, frais de représentation et lutte contre les conflits d’intérêts sont dans le viseur de l’Observatoire, qui, après un état des lieux précis, s’inspire notamment des récentes avancées sur le sujet de l’Assemblée nationale. Ces recommandations rejoignent ou complètent celles formulées récemment par plusieurs associations, dont Transparency International, ou Anticor.

«La déontologie dans les collectivités territoriales est balbutiante, explique Aurore Granero, chercheuse en droit publique et autrice de la note de l’Observatoire. Il faut transposer les mesures prises au niveau national à un niveau local.»

Contrôle des frais de représentation

Citant les cas du député LREM Jean-Jacques Bridey et ancien maire de Fresnes (Val-de-Marne) ou de Damien Castelain, président de la métropole de Lille (Nord), les auteurs insistent sur un meilleur contrôle des frais de représentation, ainsi qu’une plus grande transparence sur leur destination.

L’Observatoire recommande l’instauration d’un référentiel sur l’utilisation des frais de représentation, pour détailler ce qui est peut-être remboursable ou non, ainsi que la création d’observatoire des dépenses publiques locales.

Il recommande également de renforcer les moyens des chambres régionales des comptes (CRC), permettant notamment un contrôle automatique des plus grandes collectivités. «Le problème, c’est qu’il n’y a pas de contrôle, constate Aurore Granero. Si la CRC ou le tribunal administratif n’est pas saisi, rien ne se passe.»

Transparence des indemnités

Concernant les indemnités, et alors que la fin annoncée du cumul des mandats n’est qu’une fin du cumul des mandats exécutifs, permettant toujours le cumul de certaines indemnités, l’Observatoire recommande notamment la publication d’un état annuel des indemnités perçues.

A ce sujet, et suite à un amendement de Laurianne Rossi, la note rappelle que l’article 93 de la loi Engagement et proximité prévoit l’établissement par les collectivités locales d’un «état présentant l’ensemble des indemnités de toute nature (…) au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat».

L’Observatoire se prononce également pour considérer le mandat intercommunal comme mandat à part entière dans le décompte du cumul des mandats exécutifs. Il suggère également d’abaisser l’écrêtement des indemnités au niveau de celle d’un parlementaire, contre 1,5 fois son niveau actuellement, et d’interdire les rémunérations des élus représentant leur collectivité dans les SEML , SPL et SPLA .

Lutte contre les conflits d’intérêts

Concernant la prévention des conflits d’intérêts, les auteurs recommandent d’abaisser l’établissement des déclarations d’intérêt et patrimoine par les élus aux communes de plus de 3 500 habitants, contre 20 000 habitants actuellement. Ils se prononcent également en faveur d’une plus grande sensibilisation des élus aux risques de corruption, un renforcement des incompatibilités avec le mandat de conseiller municipal.

Enfin, dans la foulée des lois pour la confiance dans la vie politique, votée au début de la nouvelle mandature après les révélations sur l’embauche par François Fillon de sa femme en tant qu’assistante parlementaire, les trois auteurs proposent d’étendre l’interdiction d’emploi au sein d’un cabinet de collectivité locale les membres de la famille élargie. Et de contrôler plus sérieusement les plafonds d’effectifs dans les cabinets des élus locaux.

Parmi ces recommandations, certaines peuvent se faire simplement par une modification du règlement intérieur des collectivités, d’autres nécessitent d’en passer par un décret ou une nouvelle loi. Ces propositions, conclut Aurore Granero, figureront également dans un Livre blanc plus général de l’observatoire «comprenant 30 propositions sur la démocratie locale, et sur le renforcement de la transparence».