L’emploi commercial, un atout dans les territoires

Développement économique

Publié le 20/02/2020 • Par Isabelle Raynaud • dans : Documents utiles, France

Une étude de l'économiste Laurent Davezies pour le Conseil des commerce de France montre que l'emploi dans le commerce de détail a permis, dans de nombreux départements, d'amortir la crise économique.

Le Conseil du commerce de France (CdCF) a fait réaliser, par l’économiste Laurent Davezies, une étude de l’emploi commercial. Elle présente l’évolution de l’emploi entre la fin 2007 – « à la veille de la crise économique » rappelle le chercheur – à 2018.

Au global, 56 départements ont perdu des emplois sur la période. Mais, dans 62 départements, le commerce de détail et l’artisanat commercial (boulangerie, pâtisserie, charcuterie) ont amorti la crise et créé de l’emploi. Ce sont majoritairement des territoires « périphériques ».

« Dans 26 départements, le commerce de détail sert d’ambulance, sans lui, la crise aurait été encore plus violente », précise Laurent Davezies. Dans ces territoires, le nombre de salariés du commerce de détail a en effet progressé, alors que globalement le nombre d’emploi y a diminué.

« Pas de politique »

Au total, le commerce regroupe 3,5 millions de personnes, dont 3,1 millions de salariés, rappelle William Koeberlé, président du CdCF. « Plus que l’industrie », glisse-t-il.

Cette étude qui revalorise encore son secteur lui servira-t-elle, alors qu’elle est présentée à quelques semaines des municipales, à demander plus de soutien aux élus locaux ? « Il n’y a pas d’effet de calendrier, j’ai rencontré il y a un an le Professeur Davezies et ce qu’il m’a présenté était pour moi contre-intuitif, je lui ai demandé de creuser. Je ne fais pas de politique, on va laisser les élus pour le moment, on ira les voir après ! »

L’étude doit être présentée dans quelques jours aux membre du CdCF. Un approfondissement de certains points pourraient alors être décidé.