La grande ville rêvée des Français n’a rien de smart

Aménagement urbain

Publié le 14/02/2020 • Par Valérie Liquet • dans : France

– A quoi ressemble la grande ville rêvée des Français à l'horizon 2050 ? Selon deux enquêtes de l’Ifop réalisées pour Novaxia, à un cadre de vie puisant davantage sa source dans l’imaginaire village-campagne que dans celui des villes futuristes des romans de science-fiction ou dans les promesses de la smart city.

Favoriser « l’esprit village » dans les grandes villes. Tel serait l’ingrédient magique de la « ville rêvée » des Français à en croire deux enquêtes de l’Ifop réalisées en janvier2020 pour le groupe immobilier Novaxia dans la perspective des élections municipales de mars. Biais important, l’institut a sondé uniquement des personnes vivant déjà en ville : l’enquête quantitative s’est appuyée sur un échantillon de 1008 adultes résidant dans une agglomération de plus de 100.000 habitants et l’enquête qualitative a pour terrain Paris et Lyon.

Première surprise, l’Ifop note « une quasi-absence de références aux smart cities, la technologie restant un ingrédient finalement très secondaire de la ville de demain ».

