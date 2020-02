Quand des citoyens font la fiche de poste de leurs élus

Publié le 14/02/2020 • Par Clément Bouynet • dans : France

Les Halles civiques proposaient mercredi un atelier où les participants étaient invités à imaginer la fiche de poste des prochains élus municipaux. Des débats menés dans une bonne ambiance, mais surtout instructifs pour ceux qui voudraient tenter leur chance en mars prochain.

Collectifs citoyens cherchent élus parfaits. La petite annonce a de quoi faire sourire. Pourtant, ils étaient plus d’une cinquantaine de personnes à se réunir aux Halles civiques mercredi soir pour tenter d’établir la fiche de poste idéale d’un élu. Et elle est précise. « Mettre en place des points de rencontre avec les citoyens », « ne pas être le rédacteur en chef du journal du journal municipal », ou « ne pas s’approprier individuellement le mérite des initiatives collectives », ce sont en tout dix propositions qui ont été retenues à la fin de l’atelier pour constituer le règlement qui devrait être valable pour tous les futurs conseils municipaux. Réunis en petits ateliers de réflexions, les participants ont pu confronter leurs expériences. « On les invite à inscrire sur une fiche verte qu’ils attendent d’un élu, et sur une fiche rouge, ce qu’ils n’attendent pas ou plus » précise Julien Roirant, fondateur d’AgoraLab. « Ça a un sens de faire ce type de travail, on constate une aspiration à davantage de participation citoyenne ».

Avec une communication centrée sur les habitués du réseau des Halles civiques, il n’y avait que 4 candidats aux municipales dans l’assistance. Absolument pas un problème pour Julien Roirant, taquin. « Leur calendrier est chargé et puis ils doivent penser qu’électoralement, ils n’ont pas besoin de nous. Plus sérieusement, beaucoup d’élus participent aux halles civiques. Nous devons nous apprendre mutuellement ». Manon Loisel, co-gérante de la coopérative Acadie, apprécie d’ailleurs la formule du soir : « ce travail a vocation à être connu de ceux qui seront élus en mars prochain. On veut surtout montrer que démocratie participative et démocratie représentative ne sont pas systématiquement en opposition ».

Le défi démocratique

Dans une ambiance décontractée, rapidement les langues se délient. « En tant que parisien, j’ai surtout à faire à des services, pas à des élus » déplore Thomas. « Le maire de ma commune me paraît inaccessible » explique Nam. « Les élus doivent plus écouter leurs concitoyens plaide Nicolas Rio de Partie Prenante. Nous sommes face à un défi démocratique. Il faut dépasser le cadre de la simple consultation citoyenne et aller plus loin ».

La fiche de poste de l’élu n’est bien sûr pas exhaustive. Elle invite simplement ceux qui projettent de se présenter aux municipales à maintenir le lien avec la population, et pas seulement qu’au moment de la campagne… « On est attachés à la notion de démocratie construction, ou la décision du conseil municipal n’est que l’aboutissement d’un processus démocratique » souligne Aurore Bimont de Démocratie ouverte.

Toucher un autre public

Mais aussi louable soit elle, ce genre d’initiative a une limite, soulevée à plusieurs reprises par l’assistance. Comment faire pour toucher un public plus éloigné, qui n’est pas familier de ce genre de rencontres ? « C’est compliqué de concerner tout le monde. La fiche produite ce soir sera relayée par les associations membres des halles civiques sur les réseaux sociaux. Et nous essayons de faire ce genre de rencontres ailleurs qu’à Paris » plaide Julien Roirant. « Nous avons déjà pratiqué l’atelier fiche de poste à Brest et Nevers. Et à chaque fois, les retours sont bons ». Et les fiches de poste pertinentes et raisonnables, ironise Nicolas Rio : « il ne faut pas oublier qu’une bonne fiche de poste, c’est celle où il y a des candidats ».