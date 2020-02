Loi de finances 2020 : la fiscalité (5/6)

DÉCRYPTAGE DE LA LOI DE FINANCES POUR 2020

Comme chaque année, le Club Finances vous propose un décryptage de la loi de finances par Christian Escallier, directeur général du cabinet Michel Klopfer, et Céline Bacharan, consultante associée au cabinet Michel Klopfer. Cinquième volet avec la fiscalité.

Mesures relatives aux quatre taxes directes

Soutien au commerce de proximité

En zone rurale (Article 110)

La LFI crée les zones de revitalisation des commerces en milieu rural. Elles recouvrent le territoire des potentielles 21 512 communes de moins de 3 500 habitants n’appartenant pas à une aire urbaine de plus de 10 000 emplois et accueillant, au plus, dix établissements exerçant une activité commerciale.

Communes et EPCI peuvent y exonérer partiellement ou totalement de TFPB et de CFE (et, partant, de CVAE) les petits (…) établissements commerciaux, existants et nouveaux.

L’exonération s’appliquera jusqu’en 2023. Pour 2020, elle peut être votée jusqu’au 21 janvier (par dérogation au droit commun du 1er octobre N -1). De manière exceptionnelle, s’agissant d’une décision des collectivités ...

