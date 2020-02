L’Assemblée nationale valide la création du statut de « citoyen sauveteur »

Gestes qui sauvent

Les députés ont adopté, mercredi 12 février, à l’Assemblée nationale, une série de mesures visant à promouvoir les gestes qui sauvent. Parmi elles, la création du statut de « citoyen sauveteur » pour protéger juridiquement les personnes qui pratiquent les premiers secours, en particulier le massage cardiaque. Le texte prévoit aussi une journée nationale de lutte contre la mort subite et renforce les sanctions en cas de dégradation ou vol de défibrillateurs.

C’est un statut qui existe aux Etats-Unis, au Canada… et bientôt en France. Le texte adopté mercredi 12 février, en deuxième lecture à l’Assemblée nationale, à l’unanimité, vise à créer le statut de « citoyen sauveteur ».

Un « citoyen sauveteur », Jean-Charles Colas-Roy, député de l’Isère, à l’initiative de ce projet de loi, en a été un : il a prodigué un massage cardiaque à sa femme en 2006, contribuant à lui sauver la vie. Un geste incontournable. En France, les arrêts cardiaques tuent près de 50 000 personnes chaque année. Or, lorsque la victime fait l’objet d’un massage cardiaque dès les premières minutes, son taux de survie augmente considérablement.

Protection juridique

Ce statut de « citoyen sauveteur » doit assurer une protection pénale et civile aux personnes qui réalisent les gestes de premiers secours, de façon bénévole, pour les préjudices qu’elles pourraient causer à la victime lors de leur intervention. Alors que les actions de sensibilisation aux gestes qui sauvent se multiplient depuis les attentats, et que se développent les applications incitant à secourir son prochain (Staying Alive, Sauv’Life…), la création de ce statut était attendue.

« Vous vous engagez en portant secours, en contrepartie, une protection juridique vous est garantie », se réjouit le contrôleur général Eric Faure, président d’honneur de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France et directeur du Sdis de Seine-et-Marne. Cette mesure faisait partie des 27 préconisations qu’il avait formulées, avec l’urgentiste Patrick Pelloux, dans le rapport remis au gouvernement en avril 2017, pour former 80 % de la population aux premiers secours (contre 30 % actuellement). Un objectif que c’était engagé à atteindre le président de la République d’ici à la fin de son quinquennat.

Vols de défibrillateurs : cinq ans d’emprisonnement

S’inscrivant dans le sillage du rapport Pelloux-Faure, la proposition de loi de Jean-Charles Colas-Roy ne se contente pas de créer le statut de « citoyen sauveteur ». « Ce statut n’encouragera pas à lui seul la population à intervenir davantage, d’où l’importance des autres mesures du texte, qui promeuvent la formation et la sensibilisation aux gestes qui sauvent », poursuit Eric Faure.

Le projet de loi élargit ainsi les obligations de formation à tous les âges de la vie. Il complète la formation dispensée aux élèves du second degré par une sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque, et à l’autre bout du spectre, la rend également obligatoire pour les salariés qui partent à la retraite. Il renforce par ailleurs la formation des arbitres et des juges des fédérations sportives, en la matière.

En outre, il crée une journée nationale de lutte contre la mort subite, sans toutefois en fixer la date. Elle pourrait avoir lieu en même temps que la journée mondiale du cœur, organisée le 29 septembre. Une occasion de concentrer, dans l’espace et le temps, l’apprentissage des gestes qui sauvent, comme le font de nombreuses municipalités, en organisant des journées de sensibilisation, en partenariat avec les acteurs du secours.

Enfin, le projet de loi renforce les sanctions en cas de vol ou de dégradation d’un défibrillateur cardiaque, qui mettent des vies en danger, en portant les peines à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Cette mesure vise à prévenir les actes de malveillance, alors que l’installation de défibrillateurs devient obligatoire pour les établissements recevant du public, progressivement selon leur catégorie, d’ici à 2022. Le projet de loi doit encore faire l’objet d’un dernier examen au Sénat, avant son adoption définitive.