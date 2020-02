Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 8 au 14 février sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Scénario catastrophe – Répétition des feux de forêt, inondations, fortes vagues, pluies torrentielles, montées des eaux importantes sur le littoral… Tel est le scénario attendu, en France, d’après une simulation de l’Agence européenne de l’environnement qui a calculé les conséquences du réchauffement climatique sur la fin du 21e siècle. Citée par Le Monde, l’étude présente même une cartographie inédite pour expliquer que les catastrophes vont se multiplier (en particulier dans l’Ouest de la France et en Normandie) et que les inondations telles que celle qui a touché l’Aude en 2018 vont se multiplier [lire aussi notre article]. Pour établir un tel diagnostic, l’étude s’est pourtant basée sur l’hypothèse la plus optimiste, celle où l’Accord de Paris serait respecté avec un réchauffement climatique maintenu sous les 2 degrés.

Transports et données – Une publication du portail open data national consacré aux transports, transport.data.gouv.fr, présente un état des lieux des données ouvertes et comment les collectivités jouent le jeu. En ce début d’année 2020, 190 autorités organisatrices de la mobilité ont référencé les données de leur réseau, contre 101 l’an dernier à la même époque. L’article rappelle toutefois qu’il est important que les données soient régulièrement mises à jour. Les responsables du portail se chargent d’ailleurs de les relancer en cas de retard. Ils insistent également sur la création de services d’information multimodaux, encourageant les AOM à publier les données concernant le vélo ou le covoiturage. Aujourd’hui, 8212 lieux de covoiturage sont recensés dans 78 départements.

Contre vents et marées – Non, l’énergie éolienne n’est pas coûteuse. Oui, elle est fiable… Le quotidien Ouest-France a décidé de tordre le cou aux idées reçues qui accompagnent l’éolien en démontant les nombreux clichés [lire aussi notre article]. Pour étayer ses arguments, l’article s’est appuyé sur différentes études scientifiques, la Cour des comptes, des associations de défense de l’environnement ou l’Ademe. Il ressort ainsi que « cette énergie est la plus vertueuse en matière de respect de l’environnement ». Et l’article de rappeler que le recyclage total des composants d’une éolienne sera obligatoire d’ici 2023 en France.

Balance ton port – Suite à notre article relatant le projet de construction d’un port de plaisance en Vendée, et la polémique qu’il suscite localement, Le Parisien est allé constater qu’une zone à défendre (ZAD) s’était installée sur place. En plein hiver, une trentaine de personnes occupent ainsi les lieux pour empêcher le début du chantier d’un projet déclaré d’utilité publique par l’Etat, soutenu par la communauté de communes et dont le coût est estimé à 43 millions d’euros.

A cours d’eau – Dans le Gard, 30% des cours d’eau ont disparu des cartes de la préfecture. C’est ce que montre un reportage de France Info qui souligne que certains petits cours d’eau situés entre des champs apparaissent sur les cartes IGN alors qu’ils ne figurent plus sur celles de la préfecture. Une association de défense de l’environnement accuse la préfecture de les omettre car, en l’absence de cours d’eau, l’épandage de pesticides sur les cultures agricoles est rendu légal.

Enfouissement – Paris souffrant d’une grève qui touche trois unités d’incinération, près de 5 000 tonnes de déchets ménagers sont enfouis chaque jour. Un reportage de France Inter s’est intéressé au rôle et au fonctionnement des centres d’enfouissement. Et il ressort que, depuis le début de la grève, les déchets enfouis représentent la moitié de ce qui est habituellement enterré en une année.

Périph’ – A l’occasion d’un documentaire sur France 3 consacré à l’histoire du périphérique parisien, Le Monde s’est aussi penché sur cette autoroute urbaine la plus fréquentée d’Europe. Alors que les candidats aux prochaines municipales rivalisent d’idées quant à son avenir, il semble que ce dernier passe, au moins, par une voie réservée aux véhicules propres, au covoiturage et aux transports en commun.

Et aussi…

Pour enrayer les phénomènes d’érosion, le syndicat intercommunal du bassin d’Arcachon a déversé plus de 100 000 mètres cubes de sable sur les plages de Pyla-sur-Mer [Sud-Ouest] ;

A Saint-Aignan-de-Grandlieu (Loire-Atlantique), un gigantesque parking a été recouvert de 32 000 panneaux photovoltaïques [Ouest-France] ;

Pour restaurer un milieu pollué, les responsables d’un espace naturel dans la plaine de la Crau (Bouches-du-Rhône) ont fait appel à des fourmis moissonneuses [20 Minutes].