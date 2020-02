Nouvelles facilités pour recruter d’anciens militaires dans la fonction publique territoriale

Emploi

Publié le 13/02/2020 • Par Gabriel Thierry • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France, Toute l'actu RH

Changement en vue dans les collectivités pour leur recrutement d’anciens militaires. Depuis le 1er janvier, de nouvelles dispositions sont entrées en vigueur, un an après la publication de l’ordonnance du 4 janvier 2019 qui simplifie la reconversion des militaires.

Les collectivités territoriales sont de plus en en plus friandes d’anciens militaires dans leurs rangs. En 2019, selon les chiffres de Défense mobilité, l’agence de reconversion du ministère des Armées, sur un total de 661 militaires des armées (hors gendarmerie) intégrant la fonction publique territoriale, près de 377 d’entre eux avaient en effet été recrutés via le dispositif des emplois réservés (L. 4139-3 du code de la défense) et 69 à travers le dispositif de reconversion (L. 4139-2).

Pour les collectivités, le passage par ces dispositifs dérogatoires « simplifie le recrutement », observe Johanne Attinger, responsable des emplois et des compétences à la ville de Lorient. La ville aux cinq ports a recruté 11 anciens militaires ces trois dernières années, dont 7 à travers les ...