Le retour des villes moyennes : à quelles conditions ?

Aménagement du territoire

Publié le 17/02/2020 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

La Fondation Jean Jaurès a présenté le 17 février un rapport intitulé "Le retour des villes moyennes", rédigé par Achille Warnant.

Longtemps laissées de côté, hors des écrans radars des politiques publiques, les villes moyennes y ont fait leur réapparition ces dernières années. « Les villes moyennes sont d’abord de retour sous la forme d’un problème à la fois démographique, économique et social, mais également, plus récemment, sous forme de solution, l’idée selon laquelle ces villes peuvent être utiles au développement et à l’équilibre du territoire faisant peu à peu son chemin », résume Achille Warnant. Doctorant à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, il est l’auteur du rapport « Le retour des villes moyenne », pour la Fondation Jean Jaurès. Celle-ci a organisé depuis septembre 2017 une série de rencontres autour de la revitalisation des villes moyennes ...