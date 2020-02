Les collectivités demandent de nouveaux outils pour réussir l’inclusion numérique

Interconnectés

Publié le 13/02/2020 • Par Françoise Sigot • dans : Documents utiles, France

A la croisée des chemins entre une dématérialisation croissante des services publics et une demande d’aide toujours soutenue de la part de citoyens désorientés par le tout numérique, les collectivités doivent mettre les bouchées doubles pour relever ce double défi. Le forum des Interconnectés leur a permis de lancer un appel au gouvernement et d’avancer des propositions.

A la veille du scrutin municipal, le forum des interconnectés qui se tient à Lyon les 12 et 13 février n’a pas échappé au traditionnel bilan de fin de mandat. Mais les acteurs du numérique se sont également largement prêtés aux jeux des projections.

Usages, données d’intérêt général, compétences

« Ces 6 dernières années, nous avons beaucoup parlé de très haut débit, de wifi, de services dématérialisés. Nous étions sur une phase de développement d’outils, de lieux. Le mandat qui arrive sera plus centré sur l’usage », veut croire Constance Nebbula, conseillère déléguée à l’économie numérique et à l’innovation et conseillère communautaire à Angers.

Karine Dognin Sauze, présidente des Interconnectés et vice-présidente de la Métropole de Lyon pointe quant à elle du doigt « la difficulté à faire comprendre la valeur d’usage de la donnée au citoyen ». Elle relève aussi un chantier majeur pour les prochaines années, celui de la donnée d’intérêt général, en posant une question. « Qu’est ce qui peut être d’intérêt général ? ».

Parmi les réponses, Francky Trichet adjoint et conseiller métropolitain de Nantes Métropole a appelé de ses vœux « un

