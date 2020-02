Jardiniers, balayeurs… Ces métiers exposés au plomb

Ulyssepixel via Adobe Stock

L’Anses met en garde les employeurs dans une expertise rendue publique le 7 février dernier. Les personnes qui travaillent dans les espaces publics extérieurs et sont amenées à remettre en suspension les poussières déposées sur le sol ou à être contact avec les surfaces contaminées, sont susceptibles d’être exposées au plomb.

Les poussières contaminées par le plomb présentes sur les espaces publics extérieurs (trottoirs, voiries, mobilier urbain, aires de jeux…) sont-elles une source d’exposition à ce métal toxique ? Oui, conclut l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) dans une expertise rendue publique le 7 février dernier (1). L’Anses avait été saisie par les ministères en charge de la Santé et du Travail, après l’incendie de la Cathédrale Notre Dame et de sa toiture en plomb de 210 tonnes, le 15 avril 2019.

Les fumées se sont déposées sur tous les espaces publics. « Une ...