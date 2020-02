Loi de finances 2020 : les concours d’investissement (4/6)

DÉCRYPTAGE DE LA LOI DE FINANCES POUR 2020

Publié le 12/02/2020 • Par Auteur associé • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Actu juridique, Analyses finances, Analyses juridiques, Décryptages finances, Dossiers finances, France

Comme chaque année, le Club Finances vous propose un décryptage de la loi de finances par Christian Escallier, directeur général du cabinet Michel Klopfer, et Céline Bacharan, consultante associée au cabinet Michel Klopfer. Troisième volet avec les concours d'investissement aux collectivités.

Décalage de l’automatisation du FCTVA (Article 249)

Le traitement automatisé des données comptables pour le calcul des attributions de FCTVA devait initialement prendre effet au 1er janvier 2019. L’article 258 de la LFI 2019 l’a repoussé d’un an pour des raisons informatiques. Un nouveau report d’un an est voté, dont l’explication est autre : les adaptations d’assiette nécessaires induiraient un surcoût de 135 millions à 400 millions d’euros pour l’Etat. Or celui-ci aspire logiquement à la neutralité. Une année supplémentaire est donc consacrée à la réflexion et à la concertation pour y parvenir. Le gouvernement devra rendre, d’ici à septembre, un rapport sur les restrictions d’assiette du point de vue des différentes catégories de collectivités.