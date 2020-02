Accueil

Actualité

Actualité Régions

Régions Innovations et Territoires

Innovations et Territoires Comment des mineurs non accompagnés trouvent leur place dans des familles

Protection de l’enfance

Comment des mineurs non accompagnés trouvent leur place dans des familles

Publié le 21/02/2020 • Par Michèle Foin • dans : Innovations et Territoires, Régions

Alexandre Sattler / www.gaia-images.com

Débordé par l’afflux de mineurs non accompagnés (MNA), l’Essonne ouvre la voie au parrainage de proximité : des familles bénévoles accueillent durablement un mineur. Une formule adaptée à ces jeunes, victimes d’isolement familial et social, en quête de repères pour s’insérer. Le cadre familial leur évite un repli identitaire. L’association France Parrainages s’occupe du recrutement des familles et de leur suivi, sans toutefois interférer avec l’action de l’aide sociale à l’enfance.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Migrants

Protection de l'enfance

Social