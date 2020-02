« Tous les employeurs doivent réaliser une analyse du risque radon »

Pour aider les employeurs à appréhender la prévention des risques professionnels liés au radon, l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) fait le point sur la nouvelle réglementation et sa mise en oeuvre, dans un dossier publié sur son site internet le 4 février dernier. Explications avec Romain Mouillseaux expert d’assistance conseil à l’INRS.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Pourquoi avoir choisi de communiquer sur le radon en milieu de travail maintenant ?

Car les mesures doivent être réalisées de préférence en période hivernale, au cours de laquelle le fait de limiter l’ouverture des ouvrants réduit l’apport de la ventilation naturelle… Le radon est un gaz radioactif naturel. Il se diffuse à travers le sol et les parfois des bâtiments et peut se concentrer dans les espaces clos mal ventilés. Il est responsable d’environ un tiers des expositions annuelles aux rayons ionisants de la population française. Cette exposition augmente le risque de cancer broncho-pulmonaire, à fortiori en association avec le tabagisme. On attribue ainsi au radon environ 10 % de ...