Bibliothèques : comment s’y retrouver dans les logiciels métier

Bibliothèques

Publié le 12/02/2020 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, Documents utiles

Tosca Consultants a publié son panorama annuel du marché de logiciels métier pour les bibliothèques. En 2019, 127 produits étaient disponibles sur le marché, dont 37 gratuits.

Sans surprise, les équipements municipaux et intercommunaux restent l’élément clé du marché des logiciels métiers pour bibliothèques : ils représentent 70% de ce marché. Tel est le constat général établi par l’étude annuelle de Tosca Consultants sur le marché des logiciels métiers pour les bibliothèques, publiée le 23 janvier.

37 produits gratuits

Le marché, lui, connaît des évolutions sensibles : baisse en valeur, forte hausse en volume.

En 2019, le chiffre d’affaires du secteur a chuté de 2,6% par rapport à 2018, avec 37 millions d’euros. Le nombre de produits vendus a progressé de 28% en un an, avec 2116 logiciels écoulés.

Parmi les 127 produits disponibles sur le marché, les auteurs de l’étude en recensent 37 gratuits.

Outre les données du marché, l’étude dresse un panorama des produits disponibles (payants et gratuits), et les classe par types de produits, et usages selon la nature des bibliothèques (municipales, départementales, universitaires etc.).