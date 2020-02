Finances locales

Le forfait post-stationnement (FPS)

Publié le 12/02/2020 • Par Auteur associé • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Fiches Finances, France

Horodateur permettant le paiement immédiat et/ou le FPS. DR

Entrée en vigueur le 1er janvier 2018, 4 ans après le vote de la loi Maptam, la décentralisation du stationnement payant a offert aux collectivités de nouvelles possibilités pour leurs politiques de mobilité et de stationnement et l’opportunité de mieux gérer l’espace public. La réforme cherchait aussi à lutter contre la fraude et à générer de nouvelles recettes pour les collectivités en suscitant une augmentation du paiement spontané, dès le début du stationnement. Très attendue du monde local, elle a été portée par les parlementaires par voie d’amendement lors des débats de la loi Maptam au Sénat. Pour autant, près de deux ans après sa mise en œuvre, le dispositif reste d’une extrême complexité…

Stationnement urbain

Sarah Abric élève administratrice territoriale, promotion George Sand