Accueil

Actualité

Actualité France

France A l’approche des élections, le communisme municipal cherche à se « réinventer »

Elections

A l’approche des élections, le communisme municipal cherche à se « réinventer »

Publié le 12/02/2020 • Par Olivier Schneid • dans : France

Adobestock

Alors que le paysage politique français a subi le chamboulement du macronisme naissant il y a trois ans, les élections municipales des 15 et 22 mars devraient signifier le retour en force des partis de « l’ancien monde ». Parmi eux, le PCF, de plus en plus menacé en milieu urbain, cherchera son salut dans sa forte implantation rurale.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Elections municipales 2020