Elections : une téléprocédure pour vérifier sa situation électorale

Municipales 2020

Publié le 12/02/2020 • Par Léna Jabre • dans : TO parus au JO

Dans le cadre des élections municipales et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon des 15 et 22 mars 2020, est instituée une téléprocédure spécifique accessible sur le site « www.inscription-elections.fr ».

Jusqu’au vendredi 13 mars 2020, cette téléprocédure permet à chaque électeur d’avoir accès aux informations suivantes relatives à sa situation électorale enregistrées dans le répertoire électoral unique en application du décret du 9 mai 2018 :

commune ou circonscription consulaire d’inscription sur les listes électorales ;

libellé et adresse du bureau de vote ;

le cas échéant, motifs de radiation.