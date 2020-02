Le coup de pouce des agents tuteurs à des collégiens de réseau d’éducation prioritaire

Jeunesse

Publié le 19/02/2020 • Par Françoise Sigot • dans : France, Innovations et Territoires

Depuis septembre 2018, des agents volontaires peuvent devenir tuteurs d’un collégien et l’aider à maximiser ses chances de réussir dans la vie.

Le hasard fait parfois bien les choses : alors que la métropole de Lyon multiplie les initiatives pour renforcer sa démarche « responsabilité sociale des entreprises », Anne-Camille Veydarier croise le chemin de l’association Télémaque. « Le dispositif qu’elle anime permet à des salariés de devenir tuteur d’un collégien et de l’accompagner dans la découverte d’activités sportives, culturelles et autres », explique la directrice générale déléguée au développement solidaire, à l’habitat et à l’éducation.

Donner du sens

« Nous avons souhaité être la première collectivité à proposer à ses agents de prendre part à cette action qui les engage dans un projet collectif qui a du sens », poursuit-elle. Lancé en septembre 2018, l’appel aux bonnes volontés a connu un succès dépassant les prévisions ...

