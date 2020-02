Municipales 2020 : ces candidats qui jouent les cost-killers

Dépenses de personnel

Publié le 14/02/2020 • Par Robin Richardot • dans : A la une, A la Une finances, Actualité Club finances, France, Toute l'actu RH

Après une mandature marquée par une maîtrise inédite des effectifs et de la masse salariale des mairies, des postulants veulent aller plus loin. Au prix du service public ? L’expérience montre que les discours de campagne contre « les sureffectifs » ne sont pas toujours suivis d’effets.

Chiffres-clés 55 % des collectivités ont vu leurs dépenses de personnel stagner en 2019 (source : baromètre Horhizons 2019).

9 % des collectivités ont réduit leurs dépenses de personnel. Parmi elles, surtout les communes de plus de 3 500 habitants (source : baromètre Horhizons 2019).

- 0,4 % de baisse des effectifs dans la fonction publique territoriale en 2017 (source : Insee, 2019).

C’est une rengaine qui s’invite forcément dans la campagne des élections municipales : il faut faire des économies. Et c’est le personnel communal qui est visé. Alors que le nombre d’agents municipaux augmentait constamment depuis les années 2000, il a pourtant stagné, puis diminué durant la mandature qui s’achève.

L’effet d’une baisse sans précédent des crédits étatiques accordés aux collectivités locales, décidée au lendemain du scrutin de 2014. Une réduction qui a représenté environ 2 milliards d’euros de moins par an pour les communes et leurs intercommunalités. Cela n’empêche pas certains maires sortants ou candidats de se lancer durant la campagne de 2020 à la chasse aux sureffectifs ou aux masses salariales trop importantes. Rien d’étonnant quand on se souvient que le poids de ces dépenses sur les postes de fonctionnement représente environ 60 % du budget d’une commune.

Du rififi dans la banlieue rouge

Alexandre Aïdara, candidat à Saint-Denis (111 100 hab.), l’assume : la gestion du personnel est au cœur de son programme. « La ville dépense beaucoup trop dans sa masse salariale et parfois dans des opérations dont la transparence reste à établir », attaque le représentant de La République en marche. Mathieu Hanotin, le candidat socialiste, partage la même opinion. Les deux prétendants s’appuient notamment sur le rapport de la CRC de décembre 2017.

Le document détaillait une « structure financière saine » pour cette ville qui compte 2 900 agents, mais « de nombreuses lacunes et irrégularités dans la gestion du personnel ». Autre élément problématique relevé par la C ...

