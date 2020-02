Dérèglement climatique : ces villes qui se préparent à la montée des eaux

Environnement

Elles ne pourront pas dire qu’elles ne savaient pas. Les communes sont prévenues, le dérèglement climatique aura des effets de plus en plus visibles. Si les prévisions cartographiques de l’Agence européenne de l’environnement dévoilées lundi ne les surprennent pas, elles constituent une bonne piqûre de rappel.

110 centimètres. Dans la vie de tous les jours, cela ne représente pas grand-chose. Deux pas, quatre marches. Lorsque l’on parle de montée des eaux pourtant, le chiffre prend une toute autre portée. Dans des cartes publiées lundi 10 février, l’Agence européenne de l’environnement s’est projetée aux alentours de 2100. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le voyage dans le temps ne s’avère guère rassurant. Les effets du dérèglement climatique se précisent.

« Une montée démesurée du niveau de la mer, des pluies torrentielles, des épisodes de sécheresse intense ou des feux de forêt à répétition pourraient se révéler dramatiques pour l’avenir de notre ville », s’inquiète le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin.

Les communes sont-elles prêtes à surmonter ce genre de défi ? Si la lutte contre le dérèglement climatique ne fait pas directement partie de leur compétence, elles ne peuvent pas rester insensibles à ce genre de prévisions.

« Nous savons que la région Nouvelle-Aquitaine est l’une des plus vulnérables au réchauffement climatique. Nous savons qu’à Bordeaux, la Rive droite et le Nord de la ville sont particulièrement exposés. 2100, c’est loin, nous aurons des problèmes bien avant », prévient Alexandra Siarri, adjointe en charge de la ville de demain et de la cohésion sociale et territoriale à Bordeaux.

Problèmes identifiés

Si les cartes dévoilées lundi interpellent, elles ne constituent pas une surprise pour une majorité d’élus. « Les scénarios qui semblent se dessiner ont déjà été identifiés dans nos approches. Ce qui est intéressant, c’est de voir comment ils évoluent. Et pour l’instant, ça ne va pas en s’améliorant », analyse Éric Provost, élu à Saint-Nazaire et vice-président de la communauté d’agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire (Carene) en charge de l’aménagement durable. Dans les simulations réalisées, une partie du chantier naval serait régulièrement sous les eaux, en fonction de l’augmentation des températures dans les décennies à venir. Inquiétant.

« On ne conteste pas les scénarios, on sait que ça va arriver. Mais on veut éviter l’effet de panique. Ça se produira, mais on a le temps de réagir », tempère l’élu nazairien. A Marseille, Jean-Claude Gaudin donne un conseil à sa succession : « plus que jamais la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de l’environnement sont au cœur de l’action politique. Il faut aller plus vite et plus fort ».

« Ces chiffres sont connus depuis de nombreuses années mais se traduisent aujourd’hui au niveau climatique et biologique », rappelle Alexandra Siarri. Avant d’ajouter : « pour répondre à ces chiffres, il ne faut pas céder à la tentation. La solution, c’est de développer des économies nouvelles, envisager la réponse dans un cadre plus large. »

Place aux actes

En attendant des réponses globales, les élus locaux multiplient les initiatives pour agir dans le cadre de leurs compétences. « Nous avons créé le Parc national des calanques en avril 2012, qui est le premier parc péri-urbain d’Europe. Les récifs immergés du Prado contribuent à la revitalisation de la biodiversité », liste le maire de Marseille. Même son de cloche à Saint-Nazaire : « dans les zones à enjeux, soit on interdit les nouvelles constructions, soit on les soumet à de nombreuses prescriptions », explique Éric Provost. En plus de maîtriser l’urbanisme, la communauté d’agglomération semble déjà avoir passé la vitesse supérieure. Construction de digues et restructuration des cours d’eau pour éviter les crues, le schéma de prévention des risques tente d’anticiper les catastrophes naturelles.

A Bordeaux aussi, on surveille avec attention les mouvements de la Garonne. « J’ai la certitude que nous allons vivre des moments complexes. Certes, il faut limiter la pollution de l’air et végétaliser, mais il faut aller plus loin », insiste l’adjointe de la ville de demain et de la cohésion sociale et territoriale. L’appellation a d’ailleurs de quoi surprendre : « Pour s’en sortir, il faut changer notre mode de consommation mais aussi notre rapport aux autres. Si on ne rentre pas dans la fraternité républicaine, on n’y parviendra pas. »

Une digue amovible pour protéger le littoral des tempêtes

Les élus savent que les solutions à court terme ne suffiront pas à endiguer les effets des scénarios anticipés par l’AEE. La nature sera toujours plus forte. « A une époque, nous avons construit sur des espaces occupés par l’eau. Il n’a rien de plus normal que son retour. Nous devrons procéder à des choix, et accepter de reculer en abandonnant certaines zones », anticipe Éric Provost. Si l’engagement est louable, son application semble se heurter frontalement avec de nombreux intérêts politiques et commerciaux… « J’accueille cette prise de conscience collective avec enthousiasme », s’encourage Alexandra Siarri. L’adjointe bordelaise se veut combative : « j’espère qu’on saura passer le cap. » Face à l’ampleur de la tâche, c’est plutôt une péninsule.

