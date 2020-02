Handicap : Emmanuel Macron veut passer à la vitesse supérieure

Handicap

La 5e Conférence nationale du handicap organisée à la date anniversaire de la loi handicap du 11 février 2005 a été l’occasion d’un bilan à mi-quinquennat. Le chef de l'Etat a défini le cap pour 2021 et 2022. Plusieurs mesures annonces impactent les départements.

La 5e Conférence nationale du handicap, organisée le 11 février 2020 à l’Elysée, a réuni 500 participants représentant l’ensemble de la société civile, personnes en situation de handicap, familles, fédérations d’établissements et services, professionnels, élus… Plusieurs fois reporté, ce grand rendez-vous triennal coïncidait avec le 15e anniversaire de la loi handicap du 11 février 2005 – Claude Chirac avait été invitée à témoigner de l’action engagée de son père.

Pas moins de 13 ministres sont venus faire un point d’étape à mi-quinquennat, avec, inévitablement des redites par rapport au dernier conseil interministériel du handicap du 3 décembre, mais devant le public concerné, et avec la solennité du moment et du lieu. Ecole, emploi, logement, transports, sport, accessibilité, ce qui a été fait, et ce qui reste à faire, beaucoup de domaines ont été balayés.

Accord de confiance tripartite

Plusieurs annonces concrètes ont été faites, dont d’importantes, concernent les départements. D’ailleurs, en point d’orgue de la matinée, l’Etat, les départements et le monde associatif ont signé un « accord de confiance » tripartite qui donnera un second souffle au travail déjà engagé. Pour rappel, les départements avaient été étroitement associés au chantier n°3 sur les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) préparatoire à la Conférence nationale. A l’avenir, il va notamment s’agir de mettre en place une « garantie délai » pour l’octroi des prestations, par exemple trois mois pour l’allocation adulte handicapé (AAH) en 2021.

La mobilisation des MDPH sera concrétisée par la signature d’un accord de méthode qui prévoit notamment la transparence sur la qualité du service rendu aux personnes. L’accompagnement de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) sera renforcé, en tenant compte de la situation spécifique de chaque territoire : 25 millions d’euros sont prévus chaque année en 2021 et 2022, dont 10 pour résorber les retards les plus importants (les « stocks ») dans le traitement des demandes et améliorer les « flux » de traitement des nouvelles demandes.

Un autre accord de méthode, signé avec les associations avant l’été, portera sur la transformation de l’offre médico-sociale.

Pas d’AAH dans le RUA

Le discours de clôture d’Emmanuel Macron était très attendu par les associations. Au détour d’une phrase, le président de la République a déminé le terrain : l’AAH ne sera finalement pas intégrée dans le futur revenu universel d’activité. Quatre associations parmi les plus importantes venaient de décider de quitter ce qu’elles appelaient le « simulacre de concertation organisé par le gouvernement » dans un communiqué du 4 février.« Je ne l’avais pas demandé », a précisé Emmanuel Macron.

Appel aux maires

Le Président a également annoncé la création en 2021 d’un numéro d’appel national unique, le 360 pour aider les personnes en situation de handicap – adultes et enfants – et leurs familles à accéder à leurs droits et à trouver une solution d’accompagnement. Ce numéro d’appel s’appuiera sur 400 plateformes d’accompagnement (équipes médico-sociales) créées d’ici 2022 : « il s’agit d’organiser l’inconditionnalité de l’accompagnement et de rompre l’isolement des familles » a confirmé le président de la République.

Il a aussi annoncé que l’Etat « soutiendrait les départements les plus volontaristes », ce dont s’est félicité André Accary, président du conseil départemental de Saône et Loire, l’un de ceux invités par l’Elysée : « Depuis 2015, le temps de traitement des dossiers par notre MDPH est passé de 12 à 3 mois et notre collectivité a atteint le taux de 11% d’agents en situation de handicap, nous sommes parmi les meilleurs élèves ! »

Emmanuel Macron a fixé un cap pour 2021 et 2022 avec la « volonté de passer la surmultipliée ». Mais sur la question de l’accessibilité , il a lancé un appel à plus court terme aux candidats aux municipales : « Pensez la commune inclusive, ce doit être un sujet de campagne ! »