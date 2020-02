Comment les agences de l’eau financent l’OFB

Les contributions des agences de l'eau à l'Office français de biodiversité ont été officialisées. L'agence Seine-Normandie apporte la plus grosse part.

Le Journal officiel du 8 février a publié l’arrêté fixant les contributions des agences de l’eau au budget de l’Office français de biodiversité (OFB). Pour 2020, l’agence Seine-Normandie se montre la plus généreuse avec 126 millions d’euros. Suivent les agences Rhône-Méditerrannée et Corse (85,99 millions), Loire-Bretagne (49,31), Adour-Garonne (27,84), Artois-Picardie (23,23) et Rhin-Meuse (19,48) pour un total de 331 894 272 euros.

Pour rappel, depuis la loi de finances 2019, les contributions sont réparties selon le potentiel économique du bassin hydrographique pondéré par l’importance relative de sa population rurale.