Bilan en demi-teinte pour le site d’annonces en ligne des trois versants

Emplois publics

Publié le 17/02/2020 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

« Place de l’emploi public », le site d’annonces commun aux trois versants de la fonction publique a connu des difficultés durant sa première année d’existence.

Il s’agit d’une première année plutôt réussie pour le premier site d’emploi commun aux trois fonctions publiques, qui a compté plus de 5 millions de visiteurs en 2019. Lancé le 22 février 2019, « Place de l’emploi public » réunit les annonces de créations et de vacations de poste, jusqu’alors publiées sur divers sites : « Bourse interministérielle de l’emploi public » pour l’Etat, « Cap territorial – Emploi-territorial » pour la FPT , « Rendez-vous emploi public » pour l’Ile-de-France… Alors que l’ensemble des employeurs ont l’obligation, depuis le 1er janvier 2020, de publier leurs emplois vacants sans délai, le site doit participer à la transparence de ces offres.

Plus de 250 métiers

Visant, à sa création, à répertorier en permanence plus de 5 000 annonces, « Place de l’emploi public » en recense déjà 20 000. Chaque année, ce sont plus de 70 000 offres d’emploi qui sont proposées, dans plus de 250 métiers. Près de 10 000 concernent la FPT, autant l’Etat… contre à peine plus de 500 dans la fonction publique hospitalière. « Un chantier encore important reste à mener pour la FPH, car ces annonces ne sont pas représentatives des postes à pourvoir », note Frédéric Castoldi, directeur du centre de gestion de l’Isère, qui a participé à la réflexion lors du lancement du site.

Si les offres de la territoriale sont basculées automatiquement depuis le site « Emploi-territorial », les ministères ont leurs propres outils ou saisissent