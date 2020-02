En Moselle, la cohérence et la continuité de la prise en charge au cœur du projet pour l’enfant

Protection de l’enfance

L’action du département permet de mieux coordonner la protection des enfants et renforce la confiance des familles.

Chiffres-clés Enfants aidés : La Moselle compte 1 850 enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. Parmi eux, 90 % ont un projet pour l’enfant.

« Nous ne sommes pas sachants, nous travaillons avec les familles », affirme Marie-Louise Kuntz, vice-présidente du conseil départemental de la Moselle, déléguée à la protection de l’enfance. La collectivité fait figure de pionnière dans la mise en œuvre du projet pour l’enfant (PPE), inscrit dans la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, mais, à ce jour, non appliqué par l’ensemble des départements.

La Moselle, elle, expérimente le PPE depuis 2009 et l’a inscrit dans son schéma « enfance, jeunesse et famille 2014-2018 » afin de le déployer sur tout le territoire. Aujourd’hui, 90 % des 1 850 enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE) ont un PPE. « Auparavant, on partait des difficultés de la famille, ce qui pouvait la braquer. Aujourd’hui, on commence par ...

