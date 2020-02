Sur une île, tout est plus compliqué, de la construction à la gestion d’un site de traitement

A Saint-Barthélemy, le contexte insulaire rend la gestion des déchets plus complexe. Ici, le tri est la norme pour valoriser au mieux chaque gisement.

[Collectivité de Saint-Barthélemy 9 800 hab.] Alors que certaines collectivités s’efforcent de reprendre en main la gestion de leurs déchets, c’est sans hésiter que Saint-Barthélemy a confié à l’entreprise Tiru (désormais Dalkia Wastenergy) le soin de moderniser et d’exploiter son site de propreté. « Il faut travailler dans un mouchoir de poche, explique Sophie Durand Olivaud, directrice des services techniques de la collectivité. Outre l’exiguïté du lieu, le métier devient de plus en plus pointu. » Ce qui s’applique en métropole est, sur cette île, beaucoup plus complexe à réaliser : les éco-organismes, habituels partenaires des collectivités, pointent aux abonnés absents, les filières de valorisation locale sont quasiment inexistantes et les gisements sont si faibles et les coûts de transport si élevés que même les matières qui ont, en théorie, de la valeur ont du mal à trouver preneur. Ce sont tous ces défis qu’il a fallu relever, un par un.

Expédition en métropole

Choisi en 2016, Dalkia n’est pas partie d’une feuille blanche. Dès 2001, la collectivité d’outre-mer a construit un incinérateur et valorisé la chaleur produite pour faire fonctionner un désalinisateur chargé d’alimenter l’île en eau potable. Un choix pionnier dans un contexte ultra-marin où l’enfouissement reste la norme. Une déchetterie gérée en régie avait parallèlement été créée pour regrouper et conditionner les matières valorisables avant de les expédier en métropole ou aux Etats-Unis. « Nous avons modernisé le centre de tri pour pousser plus loin les catégories de matières triées : le verre, le papier, le carton, les pneus, les déchets électroniques, les métaux… » explique Pierre de Montlivault, directeur général de l’entreprise. « Les nouveaux bâtiments offrent de meilleures conditions de travail », ajoute Sophie Durand Olivaud.