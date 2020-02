Comment requalifier les infrastructures en préservant la biodiversité

Le réseau de transport a été construit à une époque où la réglementation et les exigences écologiques concernant la biodiversité n'étaient pas celles d'aujourd'hui. Les travaux doivent être l'occasion d’améliorer cette situation. Le Cerema vient d'éditer un guide pour requalifier les ouvrages existants : étapes, méthodologie, nombreux exemples sont à disposition des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'oeuvre … Décryptage.

La trame verte et bleue, outil de l’aménagement du territoire (instaurée par les lois Grenelle I de 2009 et Grenelle II de 2010) vise à préserver et restaurer les continuités écologiques, dénommées « couloirs écologiques » ou « couloirs de vie » dans certains départements. Il est en effet apparu que les espèces animales et végétales devaient pouvoir communiquer, circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer, en d’autres termes assurer leur survie… Le cycle de vie fait que les zones de reproduction ne sont pas au même endroit que les zones de développement !

Rétablir durablement la transparence ...