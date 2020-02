Un plan light contre les logements vacants

Logement

Le 10 février le ministère de la Cohésion des territoires a annoncé par un simple communiqué le lancement d'un plan national de mobilisation des logements et locaux vacants. Les mesures annoncées sont plus que floues, et aucun financement n'est pour le moment annoncé.

Il était attendu depuis plusieurs semaines – le ministre du logement et de la ville Julien Denormandie l’avait encore évoqué lors de la journée nationale de la fondation Abbé Pierre le 31 janvier dernier. Le plan national de mobilisation des logements et locaux vacants a finalement été annoncé en catimini le 10 février. Selon les chiffres de l’Agence nationale de l’habitat, 200 000 logements privés sont vacants dans les territoires tendus, et selon les données Insee, à Paris 17% du parc est inoccupé, qu’il s’agisse de logements véritablement vacants ou de résidences secondaires ou occasionnelles.

Il y a donc un enjeu très fort à les réintroduire sur le marché immobilier, comme tentent de le faire depuis plusieurs années des collectivités comme l’Eurométropole de Strasbourg ou Lille métropole.

En 2016 déjà , la ministre du logement Emmanuelle Cosse avait tenté de mettre le sujet à l’agenda, en soutenant la création du réseau des collectivités mobilisées contre le logement vacant, présidé par l’Eurométropole de Strasbourg, et réunissant en 2020 une trentaine de collectivités de toute taille.

Des solutions floues

Le ministère de la Cohésion des territoires annonce donc lancer « un appel aux propriétaires de ces logements pour mobiliser les différentes solutions qui s’offrent à eux…et propose aux maires de les aider à construire des stratégies de lutte contre la vacance ». Mais les solutions proposées sont minces : pour les particuliers, des aides à la rénovation si le bien est trop dégradé sont proposées, via la plateforme Facilhabitat, mise en oeuvre par l’Agence nationale de l’habitat, mais sans financement particulier dédié. La garantie Visale contre les impayés est également sensée rassurer les propriétaires.

Pour les collectivités, le communiqué précise qu’elles « seront accompagnées et disposerons de nouveaux outils pour repérer les logements vacants, caractériser le profil des propriétaires et adapter leur communication ». Après les élections une dizaine de territoires seront sélectionnés pour les aider à construire une stratégie de lutte contre la vacance… Tout cela sans financement annoncé. Or les outils existent – taxe contre la vacance, aide aux propriétaires pour les inciter à remettre leur bien sur le marché… Ce qui pêche bien souvent sur le terrain c’est les moyens pour les mettre en oeuvre.

Déception

Dans les réseau des collectivités mobilisées contre le logement vacant, qui travaillent depuis un an avec le ministère à l’élaboration de ce plan, c’est la déception : « Nous avons contribué à la budgétisation et aux contours d’un plan, nous avons même trouvé un partenariat avec la Banque des territoires pour de l’ingénierie, je m’interroge sur le sens de ces annonces », explique Syamak Agha Babaei, vice-président de l’Eurométropole de Strasbourg en charge de l’habitat, qui préside le réseau. Le communiqué annonce par exemple une cartographie de la vacance grâce à des données encore inexploitées. Mais « la cartographie, toutes les collectivités sont en mesure de la faire grâce aux fichiers de la taxe d’habitation. Il faudrait faire un travail de fiabilisation des données, grâce à un travail d’aller et retour entre collectivités et services de l’Etat », résume le vice-président de l’Eurométropole.

Le réseau proposait de son côté un plan reposant sur un appel à manifestation d’intérêt de collectivités volontaires, et insistant sur le financement de l’ingénierie : des postes de chefs de projet logements vacants ou habitat privé pourraient être créés, cofinancés à 50% par l’Anah et les collectivités, et de l’ingénierie financée pour établir des diagnostics de terrain.

Un plan d’ampleur aurait également permis d’envoyer un message fort aux services de l’Etat pour faciliter la sortie des projets de réutilisation de locaux vacants. Le réseau a évalué le budget nécessaire à 7 millions d’euros du côté de l’Etat. Quant aux réquisitions évoquées dans le communiqué, Syamak Agha Babaei est sceptique, sachant que les services de l’Etat font généralement tout pour les empêcher.

Il est bien précisé qu’une dizaine de collectivités seront sélectionnées après les élections pour mettre en place des stratégies de lutte contre la vacance, mais le temps que les nouvelles équipes se mettent en place, on peut imaginer que le travail ne démarrera avant plusieurs mois, et quid des financements ?